Общество

«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в Волгограде

Общество 26.08.2025 11:00
0
26.08.2025 11:00


26 августа губернатор Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Центральный и Тракторозаводской районы Волгограда. Глава региона осмотрел ход реконструкции и строительства местных котельных в преддверии нового отопительного сезона.

По данным властей, готовность новой котельной на ул. Глазкова превышает 98%. Этот объект теплогенерации станет одним из мощнейших в ЮФО, а также сможет побороться за звание одного из самых инновационных в России.


- Это совершенно новый для нас объект и по сути, и по содержанию, и по технологиям — это новый серьезный опыт. Здесь совершенно другие возможности и для людей, и для получения тепла. Это будущее теплоснабжения города, которое для нас становится настоящим. Это второй такой объект в стране по внедрению передовых технологий и современного оборудования. Ранее таких котельных у нас не было, — подчеркнул Андрей Бочаров.

По оценке специалистов, повышенная энергоэффективность, автоматика и лучшие материалы позволят после ввода объекта в эксплуатацию ежегодно экономить на энергоресурсах и обслуживании котельной порядка 33-34 млн рублей. Кроме того, теплогенерирующие мощности помогут не только гарантированно обеспечить теплом порядка 200 тыс. человек, но и создать задел для развития территории Центрального района.


На Спартановке финиширует модернизация котельной на ул. Гороховцева. Она была возведена в 1977 и обслуживает 125 многоэтажек и ряд социальных объектов, поставляя тепло в дома 50 тыс. местных жителей.

Специалисты за год заменили здесь кровлю и остекление, обновили внутреннюю отделку, сделав акцент на создание комфортных условий для труда и отдыха трёх десятков сотрудников, обслуживающих объект.


- Надо продолжать эту работу. Вопросы, связанные с приведением в надлежащее современное состояние объектов тепло- и водоснабжения, внедрение современного оборудования, техники, применение новых подходов, создание условий для круглосуточно работающих здесь людей — все это остается нашей приоритетной задачей в системе ЖКХ. И от нее мы отходить не будем, — подытожил глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.08.2025 15:37 Реклама
Общество 26.08.2025 15:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:18
Общество 26.08.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:10
Общество 26.08.2025 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:37
Общество 26.08.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:33
Общество 26.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 11:42
Общество 26.08.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 10:20
Общество 26.08.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:42
Общество 26.08.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:32
Общество 26.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:14
Общество 26.08.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 08:42
Общество 26.08.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 08:08
Общество 26.08.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 05:55
Общество 26.08.2025 05:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 05:37
Общество 26.08.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 05:24
Общество 26.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
05:37
Бочаров: обломки БПЛА повредили хозпостройку в СНТ на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
05:24
Два авиарейса из Москвы в Волгоград отменили из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:25
64 пьяных водителя попались в ходе рейдов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:59
План «Ковер» ввела Росавиация в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» разгромил «Торпедо» в домашнем матче - 3:0Смотреть фотографии
21:05
19987 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Торпедо»Смотреть фотографии
20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
 