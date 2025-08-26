



26 августа губернатор Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Центральный и Тракторозаводской районы Волгограда. Глава региона осмотрел ход реконструкции и строительства местных котельных в преддверии нового отопительного сезона.

По данным властей, готовность новой котельной на ул. Глазкова превышает 98%. Этот объект теплогенерации станет одним из мощнейших в ЮФО, а также сможет побороться за звание одного из самых инновационных в России.





- Это совершенно новый для нас объект и по сути, и по содержанию, и по технологиям — это новый серьезный опыт. Здесь совершенно другие возможности и для людей, и для получения тепла. Это будущее теплоснабжения города, которое для нас становится настоящим. Это второй такой объект в стране по внедрению передовых технологий и современного оборудования. Ранее таких котельных у нас не было, — подчеркнул Андрей Бочаров.

По оценке специалистов, повышенная энергоэффективность, автоматика и лучшие материалы позволят после ввода объекта в эксплуатацию ежегодно экономить на энергоресурсах и обслуживании котельной порядка 33-34 млн рублей. Кроме того, теплогенерирующие мощности помогут не только гарантированно обеспечить теплом порядка 200 тыс. человек, но и создать задел для развития территории Центрального района.





На Спартановке финиширует модернизация котельной на ул. Гороховцева. Она была возведена в 1977 и обслуживает 125 многоэтажек и ряд социальных объектов, поставляя тепло в дома 50 тыс. местных жителей.

Специалисты за год заменили здесь кровлю и остекление, обновили внутреннюю отделку, сделав акцент на создание комфортных условий для труда и отдыха трёх десятков сотрудников, обслуживающих объект.





- Надо продолжать эту работу. Вопросы, связанные с приведением в надлежащее современное состояние объектов тепло- и водоснабжения, внедрение современного оборудования, техники, применение новых подходов, создание условий для круглосуточно работающих здесь людей — все это остается нашей приоритетной задачей в системе ЖКХ. И от нее мы отходить не будем, — подытожил глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области