



Поволжский банк ПАО Сбербанк одобрил порядка 300 заявок от клиентов малого бизнеса по государственной программе кредитования под 2% годовых на сумму 523 млн руб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, денежные средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы 1 июня.

За данным кредитом могут обратиться предприятия всех сегментов из пострадавших отраслей – от микробизнеса до крупнейших компаний. Если говорить о малом бизнесе, то может быть использован как основной, так и дополнительной ОКВЭД.

Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Новая программа кредитования получила большой отклик у клиентов малого бизнеса в Поволжье, и уже до начала ее запуска мы одобрили почти 300 заявок. В этой программе нет ограничений по количеству сотрудников, а значит, она доступна большему количеству предприятий. Еще один очевидный плюс нового кредита – при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты».