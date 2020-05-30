Сбербанк в Поволжье одобрил порядка 300 заявок от малого бизнеса по госпрограмме кредитования под 2% годовых
Экономика 30.05.2020 15:12 Новости компаний
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30.05.2020 15:12 Новости компаний
Поволжский банк ПАО Сбербанк одобрил порядка 300 заявок от клиентов малого бизнеса по государственной программе кредитования под 2% годовых на сумму 523 млн руб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, денежные средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы 1 июня.
За данным кредитом могут обратиться предприятия всех сегментов из пострадавших отраслей – от микробизнеса до крупнейших компаний. Если говорить о малом бизнесе, то может быть использован как основной, так и дополнительной ОКВЭД.
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Новая программа кредитования получила большой отклик у клиентов малого бизнеса в Поволжье, и уже до начала ее запуска мы одобрили почти 300 заявок. В этой программе нет ограничений по количеству сотрудников, а значит, она доступна большему количеству предприятий. Еще один очевидный плюс нового кредита – при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты».
Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 1 апреля 2021.
Фото с сайта ru.freepik.com
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