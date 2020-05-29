Общество

Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садов

Общество 29.05.2020 10:01
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29.05.2020 10:01


Уже сегодня нужно думать, как открыть в ближайшее время детские сады, лагеря отдыха и оздоровительные площадки при школах, такое мнение, как сообщает ИА «Высота 102» выразил на своей странице в соцсети известный волгоградский блогер Андрей Прошаков.
«Режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины, это понятно. А это значит нужно настраивать полноценную жизнь в тех условиях,  которые есть. Как её настраивать не совсем пока понятно, но ясно и бесспорно одно, надо зарабатывать!
Представьте, мать одиночка работает медсестрой, спрашивается куда деть ребёнка ? Или папа - полицейский , а мама- кассир на автозаправке. Наверное, нужно увеличивать количество групп, уменьшая их численность, вводить в штат дополнительно единицы медработников, педагогов. Это точнее должны сказать специалисты, а областные депутаты увеличить бюджетные отчисления на организованных детей», - считает Андрей Прошаков. По его мнению, если Волгоградская область первой откроет детские учреждения, то это, во-первых,  исключительно позитивно отразится на отношениях власти и простых людей, а также сулит экономические и политические преференции для региона на федеральном уровне. Во-вторых, снимет нарастающее социальное напряжение перед голосованием по поправкам в Конституцию.
«Возможность отвести ребенок в детский сад или пришкольный лагерь позволит родителям более полноценно работать, ну и региональный бюджет сможет рассчитывать на подпитку. Кроме того, педагогические работники, не соприкасаясь с детьми, теряют навыки. И чем дальше, тем больше. Еще один аргумент - по ряду причин , как бы кто ни старался , но многие дети и сейчас гуляют по улицам. Как в одиночку, так и в различных компаниях. Тут я даже не знаю, что лучше - улица или сутками напролёт в гаджетах, сидя дома. Хотя знаю - ребенку однозначно лучше,полезнее и безопаснее проводить время в каком- нибудь профильном детском лагере или саду где, что очень важно, дети будут под присмотром медиков, где будет режим и полноценное», -  позицию Андрея Прошакова, судя по многочисленным звонкам в редакцию, поддерживают жители Волгограда, которым сейчас нужно зарабатывать на жизнь, ходить на работу, но не с кем оставить детей. 
Родители приводят различные аргументы, в том числе, намекают, что ситуация с длительно закрытыми детскими садами может повлиять на и без того сложную демографическую обстановку в Волгоградской области . «Сейчас тоже создаются семьи, но захотят ли они заводить детей, когда нет выхода, ведь нужно ставить крест на карьере и сидеть дома с ребёнком ?», - говорят волгоградцы. 
Напомним, в середине мая заместитель губернатора Зина Мержоева  заявила, что несмотря на существующую потребность, до начала лета детские сады в регионе точно не откроются. Когда именно власти региона пойдут на снятие ограничений и когда  родителям ждать открытия хотя бы дежурных групп в дошкольных учреждениях, из уст чиновницы не прозвучало. 
По данным на сегодняшний день, только в Волгограде 270 детских садов, из них 200 - муниципальные. Все эти учреждения сейчас закрыты из-за действия в области режима повышенной готовности в связи с пандемией. От работников детских садов в редакцию информагентства поступали сигналы, что их заставили взять отпуска за свой счет. Всего в отрасли задействовано примерно 8 тысяч человек. 

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