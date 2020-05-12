«Делаем это сознательно»: в Волгоградской области в мае не откроются детские сады











В Волгоградской области в мае не заработают дежурные группы в детских садах, несмотря на существующую потребность. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева пояснила причины такого решения. «Май – это критичный месяц, когда в семьи приезжают родственники из других регионов, поэтому подвергнуть наших детей опасности мы не можем. Мы проводим мониторинг ситуации в других регионах и не хотим, чтобы у нас произошло так, как, например, в Астрахани или Ставрополе. Вспомните случай, когда одна из педагогов вернулась из ОАЭ и два дня приходила в школу. Если бы тогда мы не отпустили детей на каникулы, могли бы произойти случаи заражения», - сказала Зина Мержоева. В то же время она подчеркнула, что в регионе намечены планы по поэтапному снятию ограничений. Однако, когда именно родителям ждать открытия дежурных групп в дошкольных учреждениях, из уст замгубернатора не прозвучало.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в некоторых регионах власти открыли дежурные группы в детских садах для работающих родителей. Некоторые читатели информагентства жалуются, что вынуждены ходить на работу вместе с детьми.



