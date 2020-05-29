



Ведомственными, корпоративными и региональными грамотами, благодарностями и званиями в этом году награждены около 500 работников предприятий группы компаний «НИКОХИМ».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в условиях соблюдения норм социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты каждый сотрудник, удостоенный награды за высокие достижения в труде и в связи с профессиональным праздником, получает ее в своем производственном подразделении. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Волгоградской области, областной думы, региональной организации «Росхимпрофсоюза» и другие награды вручаются аппаратчикам, слесарям, лаборантам, мастерам и обладателям еще нескольких десятков специальностей. По сложившейся традиции каждому из них компания выплатит и денежное вознаграждение.





Стабильная работа всех предприятий группы «НИКОХИМ» – основа своевременного выполнения социальных обязательств. В частности, по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году три предприятия группы - АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг» и ООО «МагМайн» - совокупно перечислили в бюджеты всех уровней более 1 млрд 825 млн рублей налогов и сборов, еще 891,6 млн рублей было уплачено в качестве страховых взносов.

По итогам прошлого года основное предприятие группы «НИКОХИМ» - волгоградский «КАУСТИК», в подразделениях которого трудится более пяти тысяч жителей Волгограда и Светлоярского района, по многим показателям сохранил лидирующие позиции в химической отрасли России. Предприятие успешно конкурирует, как на внутреннем, так и на внешних рынках, увеличивая объем реализации, в том числе, и современных продуктов специальной химии на основе бишофита – высокочистых оксида и гидроксида магния, которые все более активно применяются в различных отраслях. Так, экспорт гидроксида магния в 2019 году вырос на 76,1 %, а оксида магния – на 63,7 %.

В марте 2020 года АО «КАУСТИК» победило в региональном этапе ежегодного федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Эксперты высоко оценили качество социальных проектов и программ предприятия, направленных на развитие персонала.

В нынешних сложных условиях весь коллектив волгоградского «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ» трудится в полноценном производственном ритме, соблюдая при этом предписанные меры предосторожности.



