Расследования

Волгоградец идет под суд за наркотики и удар полицейского ножом

Расследования 28.05.2020 16:30
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28.05.2020 16:30


Житель Волгограда предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, уголовное дело 25-летнего местного жителя с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в производстве областного управления полиции находился материал проверки по факту сбыта на территории региона наркотических средств, совершенного группой лиц. Установив фигуранта преступления, оперативная группа совместно с бойцами спецподразделения "Гром" направилась на его задержание. Увидев на пороге дома стражей порядка, обвиняемый схватил нож и ранил им сотрудника отряда специального назначения. Напарник пострадавшего произвел два предупредительных выстрела, после чего удалось выбить нож из рук злоумышленника и задержать его.  
В ходе расследования уголовного дела причастность обвиняемого к незаконному распространению наркотиков полностью подтвердилась. Следователи установили, что в конце января текущего года с помощью Интернет-приложения он получил координаты места расположения оптовой закладки с запрещенными веществами, которую впоследствии расфасовал по сверткам. Часть нелегального товара он разложил по тайникам, а еще часть хранил дома для последующей реализации.
Вынесения приговора фигурант дела будет ожидать под стражей.

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