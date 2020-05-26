Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавируса











Результаты статистического анализа смертельных случаев от коронавируса озвучили сегодня в облздраве. Так, более 80% умерших имели тяжелые сопутствующие заболевания. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сегодня пояснил на брифинге, что чаще всего скончавшиеся имели заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет, ожирение и патологии сердечно-сосудистой системы, сообщает ИА «Высота 102».

По словам чиновника, прослеживается четкая связь между сроками обращения за медицинской помощью и эффектом от проводимого лечения. «Бывают и случаи отказа от госпитализации. Но следует понимать, что сегодня это может быть еще не пневмония, а завтра уже пневмония. Поэтому необходимо соглашаться с рекомендациями медиков», - говорит Алимов.

Замглавы облздрава пояснил, что в методических рекомендациях Минздрава написано про возможность амбулаторного лечения. «В Москве это была вынужденная мера, потому что слишком много пациентов. Пока у нас существует возможность размещения в больницах, нужно лечиться в стационарах. В противном случае такие действия порой приводят к трагичным последствиям», - заключил Алимов.

Напомним, в Волгоградской области скончалось 16 человек, заразившихся коронавирусом. За последние сутки умер один человек – 87-летний житель Волжского, у которого была онкология. Всего в регионе выявлено 2384 случая COVID-2019.



