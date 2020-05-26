Приговор за коррупцию вынесли начальнику отдела жилинспекции Волгограда

Борьба с коррупцией 26.05.2020 13:41
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26.05.2020 13:41
Виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) сегодня в суде признан бывший начальник инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гособвинение настаивало на назначении фигуранту уголовного дела наказания в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В итоге Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего начальника инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» к наказанию в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности представителя власти с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных органах, органах местного самоуправления в течение 2 лет. «По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании», - отметили в надзорном органе.
В судебном заседании установлено, что сотрудник жилинспекции с декабря по август 2018 года ежемесячно получал денежные средства через двух посредников от руководства управляющих компаний. Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности по фактам выявленных сотрудниками инспекционного отдела нарушений требований жилищного законодательства. Общий размер незаконно полученных обвиняемым денежных средств превысил 100 тысяч рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях бывший чиновник полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.
По данным информагентства, за получение взятки осужден экс-сотрудник жилинспекции Антон Скворцов.
Примечательно, что в марте 2019 года Тракторозаводским районным судом Волгограда он уже был осужден за получение взятки от руководителя ТСЖ в размере 80 тысяч рублей через посредника. Скворцова тогда приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей с ограничением в течение 2 лет занимать должности в органах госвласти органов местного самоуправления.
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