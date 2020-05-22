Экология

Власти Волгограда рассказали о хозяине сказочных избушек у Ангарского пруда

Экология 22.05.2020 20:47
0
22.05.2020 20:47


Некое ООО «Антарес»  является арендатором земельного участка у Ангарского пруда, где ведется строительство деревянных срубов. В ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» пресс-служба мэрии Волгограда сообщила о планах инвестора на обустройство территории у водоема в Дзержинском районе. Сейчас там возведены каркасы как минимум десятка деревянных строений, по периметру огороженных  декоративным забором. Объект расположен в километре от усадьбы «Сосновый бор», которую сносит администрация города. 
На прилегающей к пруду территории, как пояснили в администрации, ведется обустройство эко-парка для семейного отдыха. Работы проводятся в рамках муниципально-частного партнерства.  В качестве аналогичных проектов пресс-служба мэрии привела в пример тюбинговые трассы, ледовый каток в пойме реки Царица и ЦПКиО.
Земельный участок у пруда предоставлен в аренду ООО «Антарес» еще в 2014 году. «Минувшей зимой здесь уже начал функционировать тюбинговый склон. Также инвестор на протяжении последних лет организовывал купели для проведения крещенских купаний.
В настоящее время  на объекте ведется оборудование  беседок различной вместимости, обустраиваются прогулочные дорожки, приводится в порядок зона отдыха у воды. В эко-парке также предусмотрены специальные мангальные зоны», - указано в ответе на запрос редакции. Вырубать зеленые насаждения под место отдыха не пришлось. Инвестор ограничился удалением сухостоя и планирует высадить десятки новых деревьев и кустарников.
Поскольку данная территория имеет рекреационное назначение, то все возводимые сооружения являются  некапитальными. «С учетом назначения земельного участка, здесь также не предусмотрены предоставление услуг по общественному питанию и реализация алкогольной продукции.  Согласно условиям договора, вход на территорию эко-парка будет свободным для всех желающих», - заявили в городской администрации.
В открытых источниках содержатся сведения только об одном ООО «Антарес» из Волгограда. Зарегистрированная в декабре 2014 года фирма специализируется на оптовой торговле строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Ее учредителем выступает Александр Бородин, а директором – Михаил Бородин.
Ангарский пруд является популярным местом отдыха у жителей Дзержинского района. При этом официально купание в этом водоеме запрещено ввиду несоответствия качества воды санитарным требованиям. В частности, отобранные в 2016 году пробы песка и грунта вызвали у специалистов Ростребнадзора вопросы по паразитологическим показателям.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экология
21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2020 16:01
Экология 18.05.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Экология
07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Экология
07.05.2020 15:30
Экология 07.05.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Экология
05.05.2020 19:21
Экология 05.05.2020 19:21
Комментарии

0
Далее
Экология
29.04.2020 09:46
Экология 29.04.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Экология
26.04.2020 22:15
Экология 26.04.2020 22:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:47
Власти Волгограда рассказали о хозяине сказочных избушек у Ангарского прудаСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде завершено формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорийСмотреть фотографии
16:58
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
СК предъявил обвинение жителю Волгограда за фото фашиста Мюллера на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:33
Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростилиСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских правСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»Смотреть фотографии
14:28
Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньгиСмотреть фотографии
14:21
В больнице Волгограда закрылось отделение из-за заболевшего COVID-19 пациентаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области незваный гость с пистолетом выстрелил человеку в животСмотреть фотографии
13:42
Увеличилось количество зараженных коронавирусом в психоневрологическом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области врачи осваивают онлайн-приемы пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидываниемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Закрыты на въезд и выезд: в Волгоградской области изолировали два заболевших хутораСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде экс-руководителя отдела СУ СКР не отпустили под домашний арестСмотреть фотографии
12:17
Начальника станции в Волгоградской области задержали за серию взятокСмотреть фотографии
11:43
Вторая тысяча: коронавирус в Волгоградской области подтвержден у 2002 человекСмотреть фотографии
11:20
Житель Волгоградской области угнал трактор ради покатушекСмотреть фотографии
11:02
Рекордное число голоруких безмасочников поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В аптеках Волгограда появятся противокоронавирусные костюмыСмотреть фотографии
10:31
Сиделку подозревают в зверском убийстве пенсионерки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области сторожа элеватора рыли землю для кражи отрубейСмотреть фотографии
19:09
В Волгоградской области к тестированию на COVID-19 подключили центр СПИДаСмотреть фотографии
17:41
«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Скандал с бесплатными масками в Волжском вышел на федеральный уровеньСмотреть фотографии
16:33
Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 тыс волгоградцевСмотреть фотографии
16:12
Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улицеСмотреть фотографии
15:54
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничествеСмотреть фотографии
15:30
Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 