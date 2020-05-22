



Сейчас там возведены каркасы как минимум десятка деревянных строений, по периметру огороженных декоративным забором. Объект расположен в километре от усадьбы «Сосновый бор» , которую сносит администрация города. Некое ООО «Антарес» является арендатором земельного участка у Ангарского пруда, где ведется строительство деревянных срубов. В ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» пресс-служба мэрии Волгограда сообщила о планах инвестора на обустройство территории у водоема в Дзержинском районе.

На прилегающей к пруду территории, как пояснили в администрации, ведется обустройство эко-парка для семейного отдыха. Работы проводятся в рамках муниципально-частного партнерства. В качестве аналогичных проектов пресс-служба мэрии привела в пример тюбинговые трассы, ледовый каток в пойме реки Царица и ЦПКиО.

Земельный участок у пруда предоставлен в аренду ООО «Антарес» еще в 2014 году. «Минувшей зимой здесь уже начал функционировать тюбинговый склон. Также инвестор на протяжении последних лет организовывал купели для проведения крещенских купаний.

В настоящее время на объекте ведется оборудование беседок различной вместимости, обустраиваются прогулочные дорожки, приводится в порядок зона отдыха у воды. В эко-парке также предусмотрены специальные мангальные зоны», - указано в ответе на запрос редакции. Вырубать зеленые насаждения под место отдыха не пришлось. Инвестор ограничился удалением сухостоя и планирует высадить десятки новых деревьев и кустарников.

Поскольку данная территория имеет рекреационное назначение, то все возводимые сооружения являются некапитальными. «С учетом назначения земельного участка, здесь также не предусмотрены предоставление услуг по общественному питанию и реализация алкогольной продукции. Согласно условиям договора, вход на территорию эко-парка будет свободным для всех желающих», - заявили в городской администрации.

В открытых источниках содержатся сведения только об одном ООО «Антарес» из Волгограда. Зарегистрированная в декабре 2014 года фирма специализируется на оптовой торговле строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Ее учредителем выступает Александр Бородин, а директором – Михаил Бородин.

Ангарский пруд является популярным местом отдыха у жителей Дзержинского района. При этом официально купание в этом водоеме запрещено ввиду несоответствия качества воды санитарным требованиям. В частности, отобранные в 2016 году пробы песка и грунта вызвали у специалистов Ростребнадзора вопросы по паразитологическим показателям.