Экология 22.05.2020 20:47
0
22.05.2020 20:47
Некое ООО «Антарес» является арендатором земельного участка у Ангарского пруда, где ведется строительство деревянных срубов. В ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» пресс-служба мэрии Волгограда сообщила о планах инвестора на обустройство территории у водоема в Дзержинском районе. Сейчас там возведены каркасы как минимум десятка деревянных строений, по периметру огороженных декоративным забором. Объект расположен в километре от усадьбы «Сосновый бор», которую сносит администрация города.
На прилегающей к пруду территории, как пояснили в администрации, ведется обустройство эко-парка для семейного отдыха. Работы проводятся в рамках муниципально-частного партнерства. В качестве аналогичных проектов пресс-служба мэрии привела в пример тюбинговые трассы, ледовый каток в пойме реки Царица и ЦПКиО.
Земельный участок у пруда предоставлен в аренду ООО «Антарес» еще в 2014 году. «Минувшей зимой здесь уже начал функционировать тюбинговый склон. Также инвестор на протяжении последних лет организовывал купели для проведения крещенских купаний.
В настоящее время на объекте ведется оборудование беседок различной вместимости, обустраиваются прогулочные дорожки, приводится в порядок зона отдыха у воды. В эко-парке также предусмотрены специальные мангальные зоны», - указано в ответе на запрос редакции. Вырубать зеленые насаждения под место отдыха не пришлось. Инвестор ограничился удалением сухостоя и планирует высадить десятки новых деревьев и кустарников.
Поскольку данная территория имеет рекреационное назначение, то все возводимые сооружения являются некапитальными. «С учетом назначения земельного участка, здесь также не предусмотрены предоставление услуг по общественному питанию и реализация алкогольной продукции. Согласно условиям договора, вход на территорию эко-парка будет свободным для всех желающих», - заявили в городской администрации.
В открытых источниках содержатся сведения только об одном ООО «Антарес» из Волгограда. Зарегистрированная в декабре 2014 года фирма специализируется на оптовой торговле строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Ее учредителем выступает Александр Бородин, а директором – Михаил Бородин.
Ангарский пруд является популярным местом отдыха у жителей Дзержинского района. При этом официально купание в этом водоеме запрещено ввиду несоответствия качества воды санитарным требованиям. В частности, отобранные в 2016 году пробы песка и грунта вызвали у специалистов Ростребнадзора вопросы по паразитологическим показателям.
Реклама
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской пойме21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
В Волгограде пресекли сброс стоков в речку20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБ19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Волгоградские агрономы – о превращении пеньков в шикарные деревья18.05.2020 16:01
Экология 18.05.2020 16:01
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале лета17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублей17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
В Волгоградской области ожидаются заморозки13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Росводресурсы продлили сбросы на Волжской ГЭС ради рыбы11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
В Волгоградской области десятки домов спасли от потопа08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензии07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещей07.05.2020 15:30
Экология 07.05.2020 15:30
Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без перемен05.05.2020 19:21
Экология 05.05.2020 19:21
В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесов29.04.2020 09:46
Экология 29.04.2020 09:46
Плавучие острова и луга на берегах: в Волгоградской области готовятся к реабилитации реки Арчеды26.04.2020 22:15
Экология 26.04.2020 22:15
Реклама