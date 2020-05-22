Федеральные новости

Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростили

Федеральные новости 22.05.2020 16:33
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22.05.2020 16:33


Индивидуальные предприниматели Волгоградской области, имеющие право на субсидию, могут сформировать заявление на получение субсидии без квалифицированной электронной подписи. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, такая возможность предоставлена при направлении заявления через Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя.
Отмечается, что упрощение процедуры представления заявления в электронном виде ускорит перечисление денежной суммы субсидии на счет предпринимателя. Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета.
Налогоплательщику необходимо выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку "Отправить заявление".
Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России "Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях". Для этого достаточно ввести ИНН в специально отведённое поле и сервис сам, в автоматическом режиме, определит соответствие ИНН всем необходимым условиям.
Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе "Какую помощь может получить мой бизнес?" (https://service.nalog.ru/covid19/), в котором по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя можно узнать, какие меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.

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