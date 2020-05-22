Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростили





Индивидуальные предприниматели Волгоградской области, имеющие право на субсидию, могут сформировать заявление на получение субсидии без квалифицированной электронной подписи. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, такая возможность предоставлена при направлении заявления через Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что упрощение процедуры представления заявления в электронном виде ускорит перечисление денежной суммы субсидии на счет предпринимателя. Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета.

Налогоплательщику необходимо выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку "Отправить заявление".

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России "Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях". Для этого достаточно ввести ИНН в специально отведённое поле и сервис сам, в автоматическом режиме, определит соответствие ИНН всем необходимым условиям.

Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе "Какую помощь может получить мой бизнес?" (https://service.nalog.ru/covid19/), в котором по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя можно узнать, какие меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.



