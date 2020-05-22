Здравоохранение 22.05.2020 11:43
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22.05.2020 11:43
89 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Общее количество подтвержденных случаев инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 2002. Из них 13 - летальных. Полностью излечились от COVID -19 уже 640 человек.
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