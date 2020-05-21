Скандал с бесплатными масками в Волжском вышел на федеральный уровень









Скандал с бесплатными масками в Волжском стал темой сюжета на федеральном канале Россия-24. Руководство муниципального учреждения бросило клич о наборе желающих заработать на «доделке» бесплатных масок, которые должны получить жители Волжского старше 60 лет. Пошивочный цех развернули прямо на территории местного дома культуры.





Сумма контракта на поставку масок составила более 17 миллионов рублей. Поставщиком масок стал ИП Бронников. Как объяснили власти города эту странную ситуацию и кто занялся расследованием скандальной истории – в видеоматериале канала «Россия-24».



