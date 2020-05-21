Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в России

Федеральные новости 21.05.2020 15:30
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21.05.2020 15:30
Проведение Единого государственного экзамена - 2020 начнется в России с 29 июня, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования.
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», - сказал глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. С учетом сложившейся ситуации, аттестаты в этом году будут выданы всем выпускникам без экзаменов.
«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей – зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.
Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», - заявил Владимир Путин. Он отметил, что будут предусмотрены дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.
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