РПН зафиксировал рост заболеваемости гемофильной инфекцией в 19,3 раза





В 2025 году в России зафиксирован рост заболеваемости гемофильной инфекцией в 19,3 раза. Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, наблюдается и рост числа заболевших краснухой в 5,6 раз, корью – в 2,1 раза.

Более высокая заболеваемость отмечается и по генерализованным формам менингококковой инфекции – в 2,5 раза, листериозу – в 3,3 раза, гриппу – в 6 раз. Значительно выросли показатели по внебольничной пневмонии (в 1,5 раза), болезни Лайма (в 1,9 раз), норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и неполио-энтеровирусным инфекциям (в 2,4 раза).

За прошлый год в России было зарегистрировано 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% меньше, чем в 2024 году.