Есть контакт?: власти разъяснили волгоградцам правила строгого масочно-перчаточного режима

Общество 21.05.2020 14:40
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21.05.2020 14:40
О том, где маски и перчатки носить не обязательно, а где за отсутствие указанных средств индивидуальной защиты будут штрафовать, разъяснила сегодня на брифинге замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, сообщает ИА «Высота 102».
Ношение масок и перчаток стало обязательным в Волгоградской области с 20 мая. В постановлении губернатора указано, что без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в местах общего пользования – магазинах, на остановках, в общественном транспорте, такси, государственных и иных учреждениях. Между тем, как подчеркнула Лисименко, многие путают места общего пользования с общественными местами, которыми являются парки, скверы и т.п.
По словам Натальи Лисименко, облачаться в средства индивидуальной защиты не обязательно, если человек один занимается спортом на свежем воздухе или гуляет с собакой. А вот если он решил зайти, к примеру, в магазин, аптеку или МФЦ, проехать в автобусе, то отсутствие маски и перчаток уже является нарушением.
«Если есть контакт, то маска и перчатки нужны, если человек находится один – нет», - подчеркнула Лисименко, призвав всех понять, что главный фактор распространения коронавирусной инфекции – это контакт, поэтому себя надо защищать.
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области выразила недоумение тем, что многие этого не понимают или делают вид, что не понимают. «Поэтому мы вынуждены разъяснять», - отметила чиновница.
За нарушение правил масочно-перчаточного режима предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Лисименко отметила, что в первый день вступления постановления в силу действовал так называемый день тишины, когда проверяющие ограничивались лишь предупреждением. Штрафовали только в «отчаянных случаях», отметила чиновница. С ее слов, за первый день действия обязательного масочно-перчаточного режима было составлено всего 39 протоколов.
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