Общество

Есть контакт?: власти разъяснили волгоградцам правила строгого масочно-перчаточного режима

Общество 21.05.2020 14:40
0
21.05.2020 14:40


О том, где маски и перчатки носить не обязательно, а где за отсутствие указанных средств индивидуальной защиты будут штрафовать, разъяснила сегодня на брифинге замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, сообщает ИА «Высота 102». 
Ношение масок и перчаток стало обязательным в Волгоградской области с 20 мая. В постановлении губернатора указано, что без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в местах общего пользования – магазинах, на остановках, в общественном транспорте, такси, государственных и иных учреждениях. Между тем, как подчеркнула Лисименко, многие путают места общего пользования с общественными местами, которыми являются парки, скверы и т.п.

По словам Натальи Лисименко, облачаться в средства индивидуальной защиты не обязательно, если человек один занимается спортом на свежем воздухе или гуляет с собакой. А вот если он решил зайти, к примеру, в магазин, аптеку или МФЦ, проехать в автобусе, то отсутствие маски и перчаток уже является нарушением.
«Если есть контакт, то маска и перчатки нужны, если человек находится один – нет», - подчеркнула Лисименко, призвав всех понять, что главный фактор распространения коронавирусной инфекции – это контакт, поэтому себя надо защищать.
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области выразила недоумение тем, что многие этого не понимают или делают вид, что не понимают. «Поэтому мы вынуждены разъяснять», - отметила чиновница.
За нарушение правил масочно-перчаточного режима предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Лисименко отметила, что в первый день вступления постановления в силу действовал так называемый день тишины, когда проверяющие ограничивались лишь предупреждением. Штрафовали только в «отчаянных случаях», отметила чиновница. С ее слов, за первый день действия обязательного масочно-перчаточного режима было составлено всего 39 протоколов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
21.05.2020 16:12
Общество 21.05.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 13:46
Общество 21.05.2020 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 13:36
Общество 21.05.2020 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 13:08
Общество 21.05.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 11:52
Общество 21.05.2020 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.05.2020 10:25
Общество 21.05.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 09:58
Общество 21.05.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 09:57
Общество 21.05.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.05.2020 09:13
Общество 21.05.2020 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 18:09
Общество 20.05.2020 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 17:04
Общество 20.05.2020 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 16:43
Общество 20.05.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 15:09
Общество 20.05.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 13:33
Общество 20.05.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2020 12:57
Общество 20.05.2020 12:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:33
Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 000 волгоградцевСмотреть фотографии
16:12
Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улицеСмотреть фотографии
15:54
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничествеСмотреть фотографии
15:30
Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в РоссииСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области заявили о сохранении объема помощи онкобольнымСмотреть фотографии
14:40
Есть контакт?: власти разъяснили волгоградцам правила строгого масочно-перчаточного режимаСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде ночной посетитель супермаркета попытался добыть еды с ножомСмотреть фотографии
13:46
«Разбираемся вручную»: волгоградские чиновники подтвердили наличие жизни в «мертвых» ТРЦСмотреть фотографии
13:36
Тотальную проверку на коронавирус проходят жители двух хуторов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
Смертность от пневмонии резко возросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Чиновники нацелились жестче штрафовать гуляющих толпами волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:52
Котельниковцы стремятся восстановить историческую справедливостьСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не сдается: Волгоградская область приближается к 2000 заболевшихСмотреть фотографии
11:39
Мэрия Волгограда прервала молчание по поводу сноса «Соснового бора»Смотреть фотографии
11:22
Красивые щеночки и больные дети: мошенники лихо разводят волгоградцев на деньгиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде директора офиса продаж «Билайна» осудили за присвоение выручкиСмотреть фотографии
10:39
Пострадавшим от коронавируса волгоградским предпринимателям дали денегСмотреть фотографии
10:25
Волгоградские эпидемиологи разъяснили правила обращения с покупателями без масокСмотреть фотографии
09:58
Лошадей из «Соснового бора» в Волгограде готовы приютить священники и спортсменыСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области нашли 108 самостроевСмотреть фотографии
09:13
В первый день масочного режима в Волгоградской области поймали сотню нарушителейСмотреть фотографии
18:34
Поджигателя сарая, сена и автомобиля арестовали под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:26
Вырастить урожай – главная тема сельхозсезона 2020Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде солдат-срочник получил срок за дедовщину с поножовщинойСмотреть фотографии
17:36
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
17:06
В Волгограде пресекли сброс стоков в речкуСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области назвали самые зараженные коронавирусом муниципалитетыСмотреть фотографии
16:43
Вторую партию вахтовиков из Якутии поселили в обсерватор под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 