Здравоохранение

Смертность от пневмонии резко возросла в Волгоградской области

Здравоохранение 21.05.2020 13:35
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21.05.2020 13:35


Заболеваемость и смертность от внебольничной пневмонии в Волгоградской области увеличилась. Статистику сегодня на брифинге огласил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».
Так, если в прошлом году было выявлено 4388 заболевших, то за 20 недель текущего года – уже 6300. Возросли и показатели смертности от пневмонии. В 2020 году уже скончались 40 человек, включая 13 человек с коронавирусом. В 2019 году летальных исходов от пневмонии было зафиксировано 23. Показатель смертности, таким образом, увеличился с 0,51% до 0,63%.
Николай Алимов назвал такую динамику закономерной и связанной не только с пандемией.  «В статистику включаются и больные COVID-2019, у которых есть пневмония.  Также оказала влияние погода.  Из-за перепада температуры воздуха на улице мы наблюдаем и ухудшение ситуации с ОРВИ по сравнению с показателями прошлого года», - пояснил замглавы облздрава.

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