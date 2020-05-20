«Где маски?» - «А где автобусы?»: волгоградцы и чиновники на улице обменялись любезностями

Общество 20.05.2020 13:39
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20.05.2020 13:39
Сегодня чиновники провели рейды в Центральном районе Волгограда, цель которых – проконтролировать соблюдение жителями и организациями обязательного режима использования средств защиты в условиях повышенной готовности региона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», «вышли в люди» сотрудники контрольного управления аппарата губернатора, а также комитета торговли и промышленности Волгоградской области.
Железнодорожный вокзал, станции подземки, супермаркеты, книжные магазины, салоны красоты и управляющие компании – все эти объекты посетили участники рейда и убедились, что в основном в работающих организациях строго соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, такие как соблюдение необходимой дистанции, измерение температуры тела сотрудников, наличие антисептиков и бактерицидных ламп и т.д.
А вот реакция волгоградцев, которые с сегодняшнего дня должны обязательно использовать маски и перчатки, на проверяющих была разной. Одна женщина честно призналась, что не знала о таких правилах и пообещала приобрести маску и перчатки.
Другая волгоградка в масках и перчатках адресовала встречные претензии в адрес участников рейда. «А где автобусы? С сегодняшнего дня у меня начинается работа, а в Волжский уехать не могу», - возмущалась она. Правда, тут же подошел автобус «Волжский-Волгоград». Другая пассажирка скоростного трамвая даже назвала проверяющих «бессовестными». «Лучше бы бесплатно маски раздавали», - заявила она.
Как пояснил начальник контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Антон Безруков, цель таких рейдов – «не наказать». Однако все равно проверяющие будут составлять материалы о выявленных нарушениях, которые затем рассмотрят суды.
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