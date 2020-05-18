В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан

Общество 18.05.2020 16:18
0
18.05.2020 16:18
В Волгоградской области приступают к мониторингу правил поведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при введении режима повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Документ предусматривает контроль должностных лиц органов исполнительной власти, которые имеют право на составление протоколов об административных нарушениях за деятельностью юридических лиц и предпринимателей в части соблюдения социальной дистанции в работающих учреждениях и организациях, организации измерения температуры тела сотрудников, использования ими средств индивидуальной защиты и т.д. Жители Волгоградской области также рискуют попасть в поле зрения чиновников за отсутствие масок и перчаток «при нахождении в зданиях, строениях, сооружениях, в общественном транспорте и на соответствующей территории».
В частности, должностных лиц комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обязали бдить за соблюдением санитарного режима при осуществлении пассажирских перевозок, а также приглядывать за гражданами в салонах общественного транспорта, на остановках, парковках и автостоянках. Сотрудники облкомприроды займутся жителями региона, отдыхающими у водоема и вздумавшими отправиться в лес.
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах. На помощь чиновникам придут сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Госавтонадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления, которым вместе предстоит контролировать соблюдение организациями и гражданами мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Реклама
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитету18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги18.05.2020 18:40
Общество 18.05.2020 18:40
«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛ18.05.2020 16:40
Общество 18.05.2020 16:40
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мер18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработников18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-1918.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельность18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка реализуют Программу по развитию личностного потенциала детей18.05.2020 12:22
Общество 18.05.2020 12:22
Экзема и аллергия: «закованные» в перчатки и маски волгоградские продавцы жалуются на здоровье18.05.2020 12:16
Общество 18.05.2020 12:16
«Тяжело ползти в гору»: волгоградцы требуют наладить транспорт в отдаленные поселки18.05.2020 11:00
Общество 18.05.2020 11:00
В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТП18.05.2020 10:22
Общество 18.05.2020 10:22
Прокуратура проверит начисления доплат за коронавирус волгоградским медикам18.05.2020 10:00
Общество 18.05.2020 10:00
Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачей18.05.2020 09:23
Общество 18.05.2020 09:23
Волгоградца осудили за уничтожение вещдоков17.05.2020 21:37
Общество 17.05.2020 21:37
«Ждем нападения в любой момент»: волгоградцы охраняют конюшни «Соснового бора» от сноса17.05.2020 19:57
Общество 17.05.2020 19:57
Реклама