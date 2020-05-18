В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан





В Волгоградской области приступают к мониторингу правил поведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при введении режима повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Документ предусматривает контроль должностных лиц органов исполнительной власти, которые имеют право на составление протоколов об административных нарушениях за деятельностью юридических лиц и предпринимателей в части соблюдения социальной дистанции в работающих учреждениях и организациях, организации измерения температуры тела сотрудников, использования ими средств индивидуальной защиты и т.д. Жители Волгоградской области также рискуют попасть в поле зрения чиновников за отсутствие масок и перчаток «при нахождении в зданиях, строениях, сооружениях, в общественном транспорте и на соответствующей территории».

В частности, должностных лиц комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обязали бдить за соблюдением санитарного режима при осуществлении пассажирских перевозок, а также приглядывать за гражданами в салонах общественного транспорта, на остановках, парковках и автостоянках. Сотрудники облкомприроды займутся жителями региона, отдыхающими у водоема и вздумавшими отправиться в лес.

Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах. На помощь чиновникам придут сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Госавтонадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления, которым вместе предстоит контролировать соблюдение организациями и гражданами мер санитарно-эпидемиологической безопасности.



