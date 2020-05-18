Волгоградские агрономы – о превращении пеньков в шикарные деревья











Проверку состояния деревьев, прошедших в 2019 и 2020 годах весеннюю омолаживающую обрезку, провели сегодня в Волгограде. Межведомственная группа в ходе выезда оценила результаты работы агрономов, сообщает ИА «Высота 102». Представители «Центра защиты леса Волгоградской области», районных коммунальных служб и депутатского корпуса гордумы осмотрели зеленые насаждения в Дзержинском и Центральном районах областного центра. Ранее общественность выражала беспокойство за будущее вязов, тополей, акаций, от которых после обрезки зачастую остаются одни голые стволы.





Как пояснили специалисты, основная масса деревьев в Волгограде высажена 40-50 лет назад, поэтому для продления их жизни за ними требуется более тщательный уход. Традиционно старые ветви спиливают в холодное время года в период естественного сна растений. Омолаживающая обрезка возрастных деревьев, по словам агрономов, необходима для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону. Работы проводятся в соответствии с нормативными документами, в частности, приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

На улице Чуйкова участники межведомственной группы убедились в том, что кронированные этой весной деревья уже дают множество быстрорастущих побегов. Привлекательно выглядят и обрезанные в 2019 году деревья на проспекте Жукова и улице 7-ой Гвардейской.

Помимо омолаживающей в городе проводится и санитарная обрезка, в ходе которой удаляются сухие и больные ветки, а также побеги, которые задевают линии электропередачи и закрывают дорожные знаки.

Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого».