Здравоохранение

В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

Здравоохранение 15.05.2020 11:44
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15.05.2020 11:44


90 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, всего в регионе 1445 заболевших. Новых  смертей не зафиксировано. От последствий вирусной инфекции скончались 13 жителей области.


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