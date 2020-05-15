Обязанность платить никто не отменял: в Волжском резко упали сборы за горячую воду и отопление

Экономика 15.05.2020 10:10 Новости компаний
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15.05.2020 10:10 Новости компаний
25 марта Президент РФ Владимир Путин в своем обращении о важности защиты населения от распространения коронавирусной инфекции отметил, что также необходимо поддержать граждан, попавших из за эпидемии в трудную жизненную ситуацию.
На время режима самоизоляции ввели мораторий на штрафы за просрочку услуг ЖКХ и коммунальные ресурсы. Многие восприняли нововведение как коммунальные каникулы и решили вообще ни за что не платить.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжских тепловых сетях, в городе резко упали сборы за горячую воду и отопление – практически каждый третий счет сегодня остается без оплаты. Поясняем, Правительство России до 1 января 2021 года приостановило взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату - постановление вступило в силу 6 апреля текущего года, но саму обязанность платить никто не отменял и списывать накопленные долги не обещали.
Всего просроченная задолженность волжан перед ресурсоснабжающей организацией составляет свыше 390 млн рублей, из которых 360 млн должно население. Остальные 30 млн приходятся на промышленные предприятия и бюджетные организации.
При этом Волжские тепловые сети не снимают с себя обязательств по надёжному и бесперебойному обеспечению населения ресурсами и даже не допускают срыва проведения ремонтной компании и подготовки теплосетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов.
«Мы напоминаем своим потребителям о необходимости соблюдения платежной дисциплины. Она важна для каждого из нас – и для ресурсоснабжающей организации, и для города. Наступила горячая пора подготовки инфраструктуры к зиме, работы ведутся без остановки, несмотря на сложившуюся ситуацию. Напоминаем всем должникам, все наши требования строго в рамках законодательства и просим их исполнения», - отмечают энергетики.
Справка. Напоминаем список банков, с которыми у ООО «Расчетный центр Волжский» заключены договоры на обслуживание потребителей: ПАО Сбербанк, ВТБ, Почта России, Почта Банк, Автоградбанк, Рубль-Экспресс.
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