









На значительное снижение зарплаты пожаловалась в редакцию ИА «Высота 102» сотрудница Усть-Бузулукского психоневрологического интерната. На условиях анонимности жительница Алексеевского района рассказала о том, что за отказ работать в условиях карантина без права возвращения домой последовали неприятные последствия. «В апреле интернат закрыли на две недели, в течение которых там жили и работали люди. Я – отказалась. В итоге, вместо 25 тысяч рублей зарплаты получила около 7 тысяч. Теперь карантин продлили на весь май – сказали, что те, кто не согласен на месяц уехать из дома, получат и вовсе по 3 тысячи рублей. Как на эти деньги прожить?», - возмущается женщина.

Вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева сегодня на брифинге прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, зарплаты в стационарных соцучреждениях из-за карантина снижаться не могли. Сотрудники, которые отказались работать в условиях карантина, «получают жалование строго в соответствии с законодательством и фондом оплаты труда». Те работники, кто взял на себя колоссальную нагрузку, кто в ущерб семье и личным планам согласился на месяц покинуть родных, получают доплаты. «Огромное им за это спасибо. У тех, кто отказался, могут быть разные обстоятельства. Мы не можем их в этом обвинять», - заключила Мержоева.

Закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых региональным властям рекомендовал Минтруд РФ. В правительственном ведомстве посчитали, что такие меры могут помочь предотвратить распространение коронавируса среди персонала и подопечных таких учреждений.



