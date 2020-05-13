Расследования

В Волгограде двоих братьев осудили за налоговые махинации на 119 млн рублей

Расследования 13.05.2020 16:02
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13.05.2020 16:02


Директор и фактический руководитель ООО "Эко-Капитал" Хачатур и Артур Хачояны осуждены за уклонение от уплаты налогов на 119 миллионов  рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Светлоярский районный суд  приговорил каждого из братьев к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Хачояны оспорили приговор в апелляционном порядке и просили их оправдать, но Волгоградский областной суд оставил наказание без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Следствием и судом установлено, что Хачояны в 2014-2016 годах уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о поставке лома свинца 8 юридическим лицам, что не соответствовало действительности. Также по документам коммерсанты якобы закупали свинец у 5 фирм, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Таким способом они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 38 миллионов рублей.
Аналогичным образом в 2017 году фигуранты уголовного дела не уплатили НДС на сумму более 81 млн рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке свинца у 17 юридических лиц, которые предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Вину в инкриминируемых деяниях Хачояны не признали.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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