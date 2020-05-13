Стремительно построенный в Волгограде госпиталь Минобороны не используется





На вопрос о том, как сегодня задействован для лечения больных коронавирусом возведенный на проспекте Жукова в Волгограде военный госпиталь, ответил сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник подчеркнул, что госпиталь находится и, скорее всего, останется в ведении Минобороны. «В нашу систему здравоохранения он не входит. Мы сейчас его не используем и пока до нас не доведено, каким образом госпиталь будет функционировать», - рассказал Николай Алимов.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», многофункциональный медицинский центр, возведенный на базе ФГБУ «413 Военный госпиталь» Минобороны РФ был построен в рекордные 40 дней. Общая площадь здания — 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри — приемное отделение, два полностью боксированных отделения на 45 коек каждое, реанимация на десять коек. Штат медицинских работников укомплектован на 100% и подготовлен к приему пациентов.







