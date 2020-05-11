Президент РФ раздал новые пособия детям





Сегодня президент России Владимир Путин во время видеообращения объявил о мерах поддержки граждан во время эпидемии коронавируса. Как сообщает ИА "Высота 102", будет вдвое увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители, — до 6700 рублей. Кроме того, президент предложил выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет, которые родились с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Выплаты будут осуществляться в мае-июне и задним числом за апрель.

С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно уже с завтрашнего дня.

Указ о дополнительных выплатах детям Владимир Путин подписал уже сегодня.