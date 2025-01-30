Федеральные новости

В Госдуме планируют вдвое сократить срок рассмотрения заявлений на получение маткапитала

Федеральные новости 30.01.2025 07:51
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30.01.2025 07:51


В Госдуме рассмотрят законопроект, предполагающий сократить срок рассмотрения заявлений на получение маткапитала вдвое. Как сообщает V102.RU, в случае принятия инициативы сроки сократятся с 10 рабочих дней до 5. 

По словам авторов законопроекта, это позволит родителям быстрее воспользоваться положенной им господдержкой. Также, в случае прекращения у владельца сертификата на права на дополнительные меры поддержки его получат правопреемники - без заполнения других заявлений. 

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала проиндексируется размер выплат на первого и второго ребенка.  На первого ребенка они составят 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.

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