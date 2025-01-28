Федеральные новости

Ъ: в России маркетплейсы планируют отдать товары на 300 млрд на благотворительность

Федеральные новости 28.01.2025 11:00
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28.01.2025 11:00


Маркетплейсы обсуждают инициативу о передаче нераспроданных товаров, общая сумма которых уже составляет 300 миллиардов рублей, на благотворительность. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по результатам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге России, передает V102.RU. Факт об обсуждении такой инициативы также подтвердил член комиссии Ефим Алдухов. 

Первыми об этом заговорили сами же продавцы, а позже предложение поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли и компании Wildberries. Отмечается, что продать хранящиеся на складе товары больше 90 дней крайне сложно - оборот товаров обычно составляет от 45 до 60 дней. 

Продукцию со складов реализуют предприниматели, уровень доходов которых не позволяет организовать собственную логистику, поэтому за три месяца не удается распродать целых 30% отгружаемых товаров. Передача части продукции благотворителям может дать ряд преимуществ, включая налоговые льготы. Инициатива уже обсуждается с несколькими фондами, которые уже начинают сформировывать перечень необходимых для людей товаров. 

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