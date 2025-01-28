Федеральные новости

В Госдуме хотят защитить россиян от навязывания допуслуг

Федеральные новости 28.01.2025 17:25
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28.01.2025 17:25


В Госдуме 28 января в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, призванный защитить россиян от навязывания им дополнительных платных услуг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ предполагает введение запрета на продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату без согласия потребителя, а также их навязывания до заключения договора о приобретении основных продуктов. Также предлагается исключить автоматическое проставление отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг. 

– Важно сделать всё, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях - угроз и шантажа, – считает Володин. 

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