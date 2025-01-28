Минюст предложил не арестовывать беременных и отцов-одиночек





В Министерстве юстиции РФ предложили не заключать под стражу беременных и отцов-одиночек, обвиняемых в нетяжких преступлениях. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на текст поправок в УК РФ.

- К несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющимся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - говорится в проекте поправки к статье 108 УПК РФ.

Сейчас ограничения действуют только для несовершеннолетних. Согласно тексту поправок, беременных и матерей малолетних детей, подозреваемых в преступлениях средней тяжести, также смогут отправлять в СИЗО в случае отсутствия у них места жительства или пребывания в России либо нарушения избранной ранее меры пресечения. То же самое касается и фигуранток с неустановленной личностью или скрывшихся от следствия и суда.

Фото из архива V102.RU