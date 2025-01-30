В России в 2025 году начнут продавать алкоголь по биометрии





В 2025 году в России планируется запустить возможность офлайн-продажи алкоголя с помощью биометрии. Об этом заявил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий в интервью ТАСС, передает V102.RU.

В январе правительство РФ уже разрешило использовать биометрию для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Поэтому данное правило может коснуться и покупки спиртных напитков.

- Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами. Наш сервис уже готов к использованию в офлайне, и в этом году мы планируем представить его в сотрудничестве с торговыми сетями, - заявил глава центра.

Также Поволоцкий добавил, что сервис в дальнейшем будет использован при любых покупках товаров с возрастным ограничением. Это позволит ускорить обслуживание клиентов на кассах самообслуживания.

Фото: архив V102.RU