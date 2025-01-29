Федеральные новости

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военным

Федеральные новости 29.01.2025 10:45
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29.01.2025 10:45



Правительство РФ подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным на уровень фактической инфляции. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня, 29 января, заявил на своей странице в соцсетях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

Законопроектом планируется поднять пенсии военнослужащим на уровень фактической инфляции - на 9,5%. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение Госдумы России. 

- Комитет Государственной думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы, - считает Картаполов. 

Напомним, ранее в Госдуме предложили проиндексировать пенсии для россиян еще на 2-3%.

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