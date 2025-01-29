В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военным









Правительство РФ подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным на уровень фактической инфляции. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня, 29 января, заявил на своей странице в соцсетях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





Законопроектом планируется поднять пенсии военнослужащим на уровень фактической инфляции - на 9,5%. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение Госдумы России.





- Комитет Государственной думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы, - считает Картаполов.



