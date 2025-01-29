В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военным

Федеральные новости 29.01.2025 10:45
0
29.01.2025 10:45
Правительство РФ подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным на уровень фактической инфляции. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня, 29 января, заявил на своей странице в соцсетях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Законопроектом планируется поднять пенсии военнослужащим на уровень фактической инфляции - на 9,5%. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение Госдумы России.
- Комитет Государственной думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы, - считает Картаполов.
Напомним, ранее в Госдуме предложили проиндексировать пенсии для россиян еще на 2-3%.
В российские школы вернется предмет «основы духовно-нравственной культуры»29.01.2025 08:07
Федеральные новости 29.01.2025 08:07
Минюст предложил не арестовывать беременных и отцов-одиночек28.01.2025 20:07
Федеральные новости 28.01.2025 20:07
В Госдуме хотят защитить россиян от навязывания допуслуг28.01.2025 17:25
Федеральные новости 28.01.2025 17:25
Ъ: в России маркетплейсы планируют отдать товары на 300 млрд на благотворительность28.01.2025 11:00
Федеральные новости 28.01.2025 11:00
В России планируют изменить порядок призыва срочников в армию27.01.2025 14:42
Федеральные новости 27.01.2025 14:42
Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплат27.01.2025 12:17
Федеральные новости 27.01.2025 12:17
Академик Гинцбург: вакцину от рака первые пациенты получат уже в сентябре27.01.2025 10:32
Федеральные новости 27.01.2025 10:32
В России для многодетных может появиться льготный тариф в такси26.01.2025 09:44
Федеральные новости 26.01.2025 09:44
В России планируют тестировать будущих родителей на генетические риски25.01.2025 16:32
Федеральные новости 25.01.2025 16:32
Путин поручил проработать увеличение выплат по маткапиталу25.01.2025 14:52
Федеральные новости 25.01.2025 14:52
В России добровольцам упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действий25.01.2025 10:54
Федеральные новости 25.01.2025 10:54
В Госдуме предложили возродить семейные общежития для студентов24.01.2025 13:14
Федеральные новости 24.01.2025 13:14
Волгоградцы из-за нового сбоя остались без связи и общения24.01.2025 12:48
Федеральные новости 24.01.2025 12:48
В МВД предложили упростить оформление пьяного водителя24.01.2025 06:26
Федеральные новости 24.01.2025 06:26
В ФАС не нашли причин стремительного роста цен на сливочное масло23.01.2025 10:58
Федеральные новости 23.01.2025 10:58