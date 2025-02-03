Федеральные новости

Нашествие саранчи угрожает регионам России из-за аномально теплой зимы

Федеральные новости 03.02.2025 10:57
0
03.02.2025 10:57


Из-за аномально теплой зимы в регионах России ожидают небывалое нашествие саранчи, в том числе в Волгоградской области. Об этом сообщило со ссылкой на доклад Россельхозцентра ИА «СарИнформ».  

По данным издания, в зоне максимального риска находятся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области. Также пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В прошлом году, к слову, таких регионов было всего 14. 

Для борьбы с насекомыми будут созданы специальные отряды. Всего аграриям в этом году необходимо будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше, чем в прошлом. На создание специального отряда на этой территории и закупку наземных опрыскивателей уже выделено 85,8 млн руб. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.01.2025 14:20
Федеральные новости 30.01.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.01.2025 07:51
Федеральные новости 30.01.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.01.2025 10:45
Федеральные новости 29.01.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.01.2025 08:07
Федеральные новости 29.01.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.01.2025 20:07
Федеральные новости 28.01.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.01.2025 17:25
Федеральные новости 28.01.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.01.2025 11:00
Федеральные новости 28.01.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2025 14:42
Федеральные новости 27.01.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2025 12:17
Федеральные новости 27.01.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2025 10:32
Федеральные новости 27.01.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.01.2025 09:44
Федеральные новости 26.01.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2025 16:32
Федеральные новости 25.01.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2025 14:52
Федеральные новости 25.01.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2025 10:54
Федеральные новости 25.01.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.01.2025 13:14
Федеральные новости 24.01.2025 13:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:57
В Волгоградской области в январе пропали 30 человекСмотреть фотографии
12:34
Торговые сети в России оставили без навара на продаже яиц и маслаСмотреть фотографии
12:20
Яндекс демонтировал скандальную рекламу с фасада аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора с кешбэком до 10%Смотреть фотографии
11:53
Кусты сирени в Волгограде выгнали листву в февралеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
В Волгограде владелец дорогого кроссовера разъезжал с госномерами «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:30
У сбившего насмерть подростка водителя нашли алкоголь в кровиСмотреть фотографии
11:27
Бочаров поручил взять на контроль ситуацию в школах из-за ОРВИСмотреть фотографии
10:57
Нашествие саранчи угрожает регионам России из-за аномально теплой зимыСмотреть фотографии
10:25
«Дважды переехал и скрылся»: в Михайловке разыскивают покалечившего пенсионерку водителяСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом 6-летний ребёнок пострадал в столкновении бензовоза с иномаркойСмотреть фотографии
10:12
Фальшивое масло разыскивает в магазинах волгоградский РПНСмотреть фотографии
09:05
РИА Рейтинг: волгоградцы увеличили накопления на вкладахСмотреть фотографии
08:17
Авиарейс из Москвы задержан на 14 часов из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:16
Минобороны РФ: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 25 БПЛАСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде два раза за сутки останавливали приём и вылет самолётовСмотреть фотографии
06:22
Губернатор Бочаров сообщил подробности о налёте БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
05:07
SHOT: Волгоград подвергся комбинированному удару дронами PD-2 и «Лютый»Смотреть фотографии
21:28
Жители Волгограда и Городища увидят выросшую оплату за капремонт в счёте за ЖКУСмотреть фотографии
21:01
«Ротор» переиграл «Чайку» в ТурцииСмотреть фотографии
19:45
Из Сталинграда стартовал кадетский рейд СК РоссииСмотреть фотографии
19:16
Андрей Бочаров вручил госнаграды участникам СВОСмотреть фотографии
19:03
«Внутри все буквально замирает»: 73-летний волгоградец рассказал, почему не собирается оставлять парашютный спортСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Ватерполисты «Спартака» в родном бассейне дважды победили «Штурм-2002»Смотреть фотографии
17:02
Бастрыкин вступился за избитого волгоградского предпринимателяСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде обсудят строительство центра для участников СВОСмотреть фотографии
15:27
«На старых снимках вы не увидите улыбок»: как работали первые фотоателье в ЦарицынеСмотреть фотографии
15:05
Жительницу Волгоградской области вызволили из 8-летнего заточенияСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде объявили «Сталинградский призыв»Смотреть фотографии
13:16
Рванули за Сталинград: сотни волгоградцев вышли на легкоатлетический пробег 2 февраляСмотреть фотографии
 