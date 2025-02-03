Нашествие саранчи угрожает регионам России из-за аномально теплой зимы





Из-за аномально теплой зимы в регионах России ожидают небывалое нашествие саранчи, в том числе в Волгоградской области. Об этом сообщило со ссылкой на доклад Россельхозцентра ИА «СарИнформ».

По данным издания, в зоне максимального риска находятся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области. Также пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В прошлом году, к слову, таких регионов было всего 14.

Для борьбы с насекомыми будут созданы специальные отряды. Всего аграриям в этом году необходимо будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше, чем в прошлом. На создание специального отряда на этой территории и закупку наземных опрыскивателей уже выделено 85,8 млн руб.