Волгоградская епархия просит помочь попавшей в беду регенту храма





Жилья, вещей и документов лишилась в результате пожара семья Светланы Араслановой - регента храма князя Владимира в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, пожар случился 5 мая в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Сгорело два дома семьи Светланы Араслановой. Один дом – родительский, где жила Светлана вместе с мамой Лидией Анатольевной, а второй – дом, где жили ее сестра Надежда с мужем и детьми — четырнадцатилетнем сыном и пятилетней дочерью. К счастью, все остались живы. Но огонь уничтожил все - имущество, вещи, деньги, документы.





Попавшие в беду люди нуждаются в вещах первой необходимости. Это постельное белье (подушки, одеяла, покрывала), посуда (кастрюли, сковороды, тарелки, кружки, ложки, чайник, утюг) и средства личной гигиены (порошок для стирки, мыло, шампунь, туалетная бумага). Нужны и продукты питания, нескоропортящиеся.

По вопросам оказания помощи необходимо обращаться по телефону 8-927-503-50-32 (Светлана).



