Волгоградец стал миллионером на афере с продажей авто





В совершении мошенничества в особо крупном размере обвиняется 37-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый предложил своему знакомому приобрести у него микроавтобус в рассрочку за 900 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела после передачи автомобиля первому покупателю продал машину третьим лицам, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.

В ноябре 2018 года обвиняемый вновь обращается к знакомому с предложением обменять его внедорожник на другой автомобиль. После передачи машины и документов на нее злоумышленник продает авто и скрывается с полученными деньгами. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба превысила 1 миллион 800 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



