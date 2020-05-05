В Волгограде лжеволонтер украла у дедушки сбережения





Мошенницу, которая под видом волонтера ограбила 82-летнего пенсионера в Волгограде, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне к пожилому мужчине, проживающему в Кировском районе, пришла девушка под видом волонтера. Не предъявив никаких удостоверений личности, она стала предлагать пенсионеру помощь в обмене денег.

Хозяин квартиры вынес ей имевшиеся сбережения – 69 тысяч рублей, которые мошенница пообещала обменять и вернуть, однако не сделала это, скрывшись.



