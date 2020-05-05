Происшествия

В Волгограде лжеволонтер украла у дедушки сбережения

Происшествия 05.05.2020 11:47
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05.05.2020 11:47


Мошенницу, которая под видом волонтера ограбила 82-летнего пенсионера в Волгограде, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне к пожилому мужчине, проживающему в Кировском районе, пришла девушка под видом волонтера. Не предъявив никаких удостоверений личности, она стала предлагать пенсионеру помощь в обмене денег.
Хозяин квартиры вынес ей имевшиеся сбережения – 69 тысяч рублей, которые мошенница пообещала обменять и вернуть, однако не сделала это, скрывшись.

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