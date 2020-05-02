Шлемы и смены: эксперты оценили эффективность мер по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области





В очередном рейтинге экспертного института социальных исследований Волгоградская область дважды была упомянута в перечне регионов, отличившихся своими методами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», внимание экспертов привлекла инициатива группы CVD_Volgograd, которая передала 250 защитных щитков, изготовленных с помощью 3Dтехнологий, направлены в семь больниц области. Также Волгоградская область была приведена в качестве примера в связи с переводом сотрудников социальных учреждений стационарного типа на автономный режим работы – на 30-дневные смены.

Эксперты перечислили и другие примеры, как в регионах поддерживают врачей, предприятия, как проявляют гражданскую солидарность.

Например, в Липецкой области передали два автомобиля чиновников – «Лада Ларгус» и «Лада Веста» медикам областной клинической инфекционной больницы.

Медперсонал городской инфекционной и 9-й больниц Севастополя, работающий с больными коронавирусом, будет жить в гостиницах.

В Калужской области вернули самозанятым налог на профессиональный доход, который они заплатили в бюджет в первом квартале этого года.

В Хабаровском крае выделили 1,1 миллиарда рублей на поддержку предпринимательства, в Ставропольском крае – 5 миллиардов рублей.

В Тульской области увеличили с 19 до 37 сферы экономики, наиболее пострадавшие в результате распространения коронавируса. Перечень дополнился издательской и полиграфической деятельностью, стоматологическими услугами, междугородними перевозками, рекламой и другим.

В Ульяновской области предусмотрели субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на организацию временных рабочих мест в случае установления предприятием режима неполной занятости. Здесь сформировали списки вахтовиков для дальнейшего трудоустройства в регионе.

В Санкт-Петербурге разрешили работу частных детских садов при условии организации групп воспитанников с наполняемостью не более 12 человек. Мера касается детей граждан, которым официально разрешено работать во время введенных Президентом нерабочих дней.

В Костромской области с 30 апреля до 11 мая въезд на территорию области будет разрешен только гражданам, проживающим в регионе, тем, кто прибывает в область для лечения, участия в похоронах или по служебной необходимости.

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из регионов с широким распространением коронавирусной инфекции введена в Нижегородской области. Лица, не имеющие регистрации в Нижегородской области (даже при условии владения имуществом на территории региона), будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.



