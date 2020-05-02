В Волгоградской области за сутки почти полсотни новых заболевших коронавирусом

Здравоохранение 02.05.2020 12:48
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02.05.2020 12:48
В Волгоградской области по состоянию на 2 мая зарегистрировано уже 432 случая выявления коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, за сутки прирост зараженных COVID-19 составил 46 человек.
С эндемичных территорий прибыло свыше 11,5 тысячи человек, которые попали под медицинское наблюдение. Почти 2,5 тысячи находятся на домашней самоизоляции. В стационарах лежат 800 пациентов, в том числе 38 детей. Выздоровели и отправились домой 88 человек.
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