В Волгоградской области за сутки почти полсотни новых заболевших коронавирусом





В Волгоградской области по состоянию на 2 мая зарегистрировано уже 432 случая выявления коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, за сутки прирост зараженных COVID-19 составил 46 человек.

С эндемичных территорий прибыло свыше 11,5 тысячи человек, которые попали под медицинское наблюдение. Почти 2,5 тысячи находятся на домашней самоизоляции. В стационарах лежат 800 пациентов, в том числе 38 детей. Выздоровели и отправились домой 88 человек.



