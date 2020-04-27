Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитования





Администрация Волгограда сегодня разместила извещение о проведении электронного аукциона на оформление кредита в 1 миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», документы о закупке опубликованы на сайте госзаказов. Обслуживание кредита может обойтись в 158 миллионов рублей. Как пояснили в администрации города, закупка проводится для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.

На днях стало известно, что администрация Волгограда оформила еще один кредит на 1 миллиард рублей под такую же сумму процентов. Займ также предназначен для перекредитования и, как ранее заявляли в мэрии, не увеличит долг бюджета.



