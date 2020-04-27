Экономика

Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитования

Экономика 27.04.2020 19:12
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27.04.2020 19:12


Администрация Волгограда сегодня разместила извещение о проведении электронного аукциона на оформление кредита в 1 миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», документы о закупке опубликованы на сайте госзаказов. Обслуживание кредита может обойтись в 158 миллионов рублей. Как пояснили в администрации города, закупка проводится  для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет. 
На днях стало известно, что администрация Волгограда оформила еще один кредит на 1 миллиард рублей под такую же сумму процентов. Займ также предназначен для перекредитования и, как ранее заявляли в мэрии, не увеличит долг бюджета.

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