В Волгограде 9 больниц оборудовали отделениями-«фильтрами» для пациентов с COVID-19

Здравоохранение 24.04.2020 17:35
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24.04.2020 17:35
На вид армейские палатки, а по сути отделения первичного осмотра, развернуты уже на территории девяти медицинских учреждений в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, такие отделения появились в ГУЗ «Клиническая больница № 4», ГУЗ «Клиническая больница № 5», ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере, ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», ГУЗ «Клиническая больница № 12», Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн, а также в ГУЗ «Больница № 16» Красноармейского района.
Задачу о поэтапной организации таких отделений во всех 12 инфекционных госпиталях Волгограда и Волжского для приема больных с симптомами коронавирусной инфекции поставил глава региона. На очереди — две площадки в Волжском и одна в Волгограде.
Внутри каждой такой палатки — восемь коек, оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе кислородные концентраторы; выдерживается рекомендуемый температурный режим. У каждого поступающего пациента берут мазок на наличие новой коронавирусной инфекции. При необходимости мощность коечного фонда в каждом таком отделении может быть увеличена.
В обладминистрации пояснили, что задача отделений первичного осмотра — оперативно уточнить степень тяжести заболевания пациента, а затем определить его дальнейшую маршрутизацию в соответствии с профилем заболевания. Такая технология позволяет повысить противоэпидемическую безопасность медучреждения, сократить время обработки потоков поступающих пациентов, пребывания карет «скорой» на территории клиники, ускорить начало оказания непосредственной медпомощи пациентам. Алгоритм действий персонал отрабатывает в ходе учений.
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