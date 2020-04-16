Здравоохранение

«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность приема потока больных с подозрением на COVID-19

Здравоохранение 16.04.2020 11:02
0
16.04.2020 11:02


Больница №16 в Красноармейском районе Волгограда сегодня стала местом рабочего совещания с участием губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», медики показали, как готовятся к возможному ухудшению ситуации. 


Интерес журналистов вызвала развернутая перед корпусом больницы палатка - такие сейчас устанавливаются перед всеми 12 инфекционными госпиталями региона. Главный врач ГБУЗ «Больница №16» Сергей Захаров признался, что  отделения первичного осмотра на базе армейских палаток - это задумка губернатора. «Если в приемном покое, предположим, скопились пострадавшие, то это отделение позволит принять пациентов, оказать им медицинскую помощь. Сюда проведен кислород, созданы бытовые условия, есть кондиционер, средства эпидемиологической защиты и сортировки. При необходимости будем транспортировать пациентов в реанимационное отделение, минуя приемный покой, либо пациент начнет лечение здесь», — пояснил Сергей Захаров. 

 «Мы готовимся к разным ситуациям, в том числе к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», - сказал губернатор. Андрей Бочаров отметил, что сейчас решается специфический вопрос - это наличие кислорода. «Большинство коек для больных коронавирусной инфекцией, а в тяжелых случаях наблюдается затруднение дыхания, должны быть обеспечены возможностью подключения к кислороду». В числе других упреждающих действий на случай поступления в специализированные больницы большого количества зараженных коронавирусом  Андрей Бочаров назвал создание дополнительного резерва аппаратов ИВЛ, а также подготовку медицинского персонала, действия которого должны быть отработаны до автоматизма. 


В больнице № 16 сейчас все готово для функционирования в качестве инфекционного и провизорного госпиталя. Есть 10 аппаратов ИВЛ, главный изолированный корпус рассчитан на 90 коек. По словам главврача, «созданы необходимые шлюзы, определено место поступления пациентов, место выписки, доставки им пищи в одноразовой посуде и соответственно утилизации отходов».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
15.04.2020 15:22
Здравоохранение 15.04.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.04.2020 15:05
Здравоохранение 15.04.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
15.04.2020 14:01
Здравоохранение 15.04.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.04.2020 11:41
Здравоохранение 15.04.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.04.2020 09:53
Здравоохранение 15.04.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2020 19:01
Здравоохранение 14.04.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2020 12:37
Здравоохранение 14.04.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2020 11:34
Здравоохранение 14.04.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.04.2020 16:56
Здравоохранение 13.04.2020 16:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.04.2020 14:09
Здравоохранение 13.04.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.04.2020 11:50
Здравоохранение 13.04.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2020 13:48
Здравоохранение 12.04.2020 13:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2020 11:35
Здравоохранение 12.04.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2020 16:37
Здравоохранение 11.04.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2020 16:16
Здравоохранение 11.04.2020 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:49
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде задержали мстительного поджигателяСмотреть фотографии
11:22
Дворы в Волгограде очищают от автохламаСмотреть фотографии
11:11
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность приема потока больных с подозрением на COVID-19Смотреть фотографии
10:20
В Волжском девушка без прав опрокинула "Лексус" с тремя пассажирамиСмотреть фотографии
09:47
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
08:24
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТСмотреть фотографии
07:46
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесуСмотреть фотографии
21:42
Власти Волжского пообещали вернуть тепло в домаСмотреть фотографии
19:13
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
18:14
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном паркеСмотреть фотографии
17:44
Волгоградская область получит финансовую поддержку из бюджета РоссииСмотреть фотографии
17:35
12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесуСмотреть фотографии
17:23
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогодуСмотреть фотографии
16:37
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницыСмотреть фотографии
15:52
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевшихСмотреть фотографии
15:25
ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в ВолжскомСмотреть фотографии
15:22
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-19Смотреть фотографии
15:05
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палаткиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходыСмотреть фотографии
14:42
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – МурманскСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:01
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусомСмотреть фотографии
13:54
Не для дачников: в Волгограде организуют специальный речной маршрут до Культбазы и ЗайчиковСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцев взволновали колонны людей в военной формеСмотреть фотографии
13:25
Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцевСмотреть фотографии
12:34
В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 