«Мы готовимся к разным ситуациям, в том числе к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», - сказал губернатор. Андрей Бочаров отметил, что сейчас решается специфический вопрос - это наличие кислорода. «Большинство коек для больных коронавирусной инфекцией, а в тяжелых случаях наблюдается затруднение дыхания, должны быть обеспечены возможностью подключения к кислороду». В числе других упреждающих действий на случай поступления в специализированные больницы большого количества зараженных коронавирусом Андрей Бочаров назвал создание дополнительного резерва аппаратов ИВЛ, а также подготовку медицинского персонала, действия которого должны быть отработаны до автоматизма.
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность приема потока больных с подозрением на COVID-19
Здравоохранение 16.04.2020 11:02
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16.04.2020 11:02
«Мы готовимся к разным ситуациям, в том числе к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», - сказал губернатор. Андрей Бочаров отметил, что сейчас решается специфический вопрос - это наличие кислорода. «Большинство коек для больных коронавирусной инфекцией, а в тяжелых случаях наблюдается затруднение дыхания, должны быть обеспечены возможностью подключения к кислороду». В числе других упреждающих действий на случай поступления в специализированные больницы большого количества зараженных коронавирусом Андрей Бочаров назвал создание дополнительного резерва аппаратов ИВЛ, а также подготовку медицинского персонала, действия которого должны быть отработаны до автоматизма.
Больница №16 в Красноармейском районе Волгограда сегодня стала местом рабочего совещания с участием губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», медики показали, как готовятся к возможному ухудшению ситуации.
Интерес журналистов вызвала развернутая перед корпусом больницы палатка - такие сейчас устанавливаются перед всеми 12 инфекционными госпиталями региона. Главный врач ГБУЗ «Больница №16» Сергей Захаров признался, что отделения первичного осмотра на базе армейских палаток - это задумка губернатора. «Если в приемном покое, предположим, скопились пострадавшие, то это отделение позволит принять пациентов, оказать им медицинскую помощь. Сюда проведен кислород, созданы бытовые условия, есть кондиционер, средства эпидемиологической защиты и сортировки. При необходимости будем транспортировать пациентов в реанимационное отделение, минуя приемный покой, либо пациент начнет лечение здесь», — пояснил Сергей Захаров.
«Мы готовимся к разным ситуациям, в том числе к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», - сказал губернатор. Андрей Бочаров отметил, что сейчас решается специфический вопрос - это наличие кислорода. «Большинство коек для больных коронавирусной инфекцией, а в тяжелых случаях наблюдается затруднение дыхания, должны быть обеспечены возможностью подключения к кислороду». В числе других упреждающих действий на случай поступления в специализированные больницы большого количества зараженных коронавирусом Андрей Бочаров назвал создание дополнительного резерва аппаратов ИВЛ, а также подготовку медицинского персонала, действия которого должны быть отработаны до автоматизма.
В больнице № 16 сейчас все готово для функционирования в качестве инфекционного и провизорного госпиталя. Есть 10 аппаратов ИВЛ, главный изолированный корпус рассчитан на 90 коек. По словам главврача, «созданы необходимые шлюзы, определено место поступления пациентов, место выписки, доставки им пищи в одноразовой посуде и соответственно утилизации отходов».
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