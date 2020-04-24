Расследования 24.04.2020 12:26
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24.04.2020 12:26
Руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при монтаже противопожарного водопровода в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 54-летний местный житель обвиняется в том, что являясь руководителем коммерческой организации, составил смету на монтаж противопожарного водопровода в одной из школ Волжского. При этом стоимость фактически выполненных работ была завышена на сумму более 100 тысяч рублей, которыми фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г. Волжскому.
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