Здравоохранение

«Капитал МС» активно включилось в кампанию против распространения коронавирусной инфекции

Здравоохранение 24.04.2020 12:12 Новости компаний
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24.04.2020 12:12 Новости компаний


В сложное для всей страны время ООО «Капитал МС» активно включилось в кампанию против распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, все филиалы «Капитал МС»  активно сотрудничают с органами управления здравоохранения на местах, с волонтерскими организациями, помогают и информируют застрахованных граждан.
В связи с нарастанием числа случаев новой коронавирусной инфекции по всей стране наибольший удар и ответственность приходятся на плечи медицинских работников. По всему миру проходят флэш-мобы в поддержку врачей.
Компания «Капитал МС» тоже не могла остаться в стороне. 
В помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусом,  руководством ООО «Капитал МС» были приобретены товары первой необходимости для работы с зараженными пациентами – медицинские одноразовые маски.
 
На территорию Волгоградской области передано 10 000 штук. По договоренности комитетом здравоохранения Волгоградской области и ТФОМС Волгоградской области решено передать маски в ГУЗ «Клиническая больница № 5» и ГУЗ «Больница № 16».
22 апреля состоялась передача медицинских масок в медицинские организации региона. В компании выражают надежду, что теперь медицинские работники будут надежно защищены от проникновения вируса.
Благотворительные акции, подобные этой, ООО «Капитал МС» планирует проводить на постоянной основе, пока продолжается пандемия коронавирусной инфекции.
Напомним, ООО «Капитал МС» является одной из самых крупных страховых медицинских организаций на территории России, работающей в сфере обязательного медицинского страхования с 1994 года. В настоящее время филиалы компании располагаются на территории 42 регионов и обслуживают более 22 млн. застрахованных.
Мы заботимся о Вашем здоровье!
Телефон контакт-центра в Волгограде: 8 (8442) 55-01-65.

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