В Волгограде дело о семейных разборках с казачьей шашкой дошло до суда











Перед судом предстанет 56-летний житель Волгограда, который снял скальп казачьей шашкой с головы отца падчерицы. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, мужчина обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п."з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело поступило в Дзержинский районный суд.

По версии следствия 13 февраля этого года между фигурантом дела и его 17-летней падчерицей возник конфликт. О ссоре девушка рассказала родному отцу, который решил разобраться с обидчиком дочери и приехал в поселок Аэропорт Дзержинского района. Отчим, увидев отца девушки во дворе своего дома, схватил казачью шашку и нанес ею несколько ударов ему по голове, причинив тяжкие телесные повреждения в виде скальпированных и рубленых ран головы, а также перелома основания черепа.











