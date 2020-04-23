



По обвинению в мошенничестве в крупном размере перед судом предстанут двое жителей Волгограда 32 и 33 лет, сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, за 500 тысяч рублей они пообещали своим знакомым решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования по факту грабежа. Указанные средства, по словам фигурантов уголовного дела, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Деньги передавались в два этапа - сначала 400, а потом еще 100 тысяч рублей. После передачи всей суммы сообщники своих обещаний не исполнили и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Вину фигуранты уголовного дела полностью признали.

В рамках данного уголовного дела прокурором Кировского района предъявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы незаконного обогащения в размере 500 тысяч рублей.



