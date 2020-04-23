Короне - конец: волгоградские ученые придумали «Венец»





Систему многофункциональной индивидуальной защиты «Венец-34» представили волгоградские ученые. Как сообщает ИА «Высота 102», авторский коллектив во главе с профессором Александром Воробьевым сегодня практически в полном составе пришел на брифинг и в красках рассказал о преимуществах устройства.





Вес шлема, похожего на космический, всего полтора кг. «Венец» защищает не только от коронавируса, но и от различных аллергенов, не ограничивает визуального контакта, не запотевает, вентилируется воздухом, словом, имеет множество преимуществ перед другими средствами защиты. Патент на изобретение еще не получен, но ученые рассчитывают на приоритетное право и ускорение сроков. Вопросы производства устройства сейчас обсуждаются с предприятиями в Перми, так как в Волгограде подобных условий нет.







