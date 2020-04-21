Регионы ЮФО удаленно посовещались на тему борьбы с коронавирусом

Видеоселекторное заседание окружной рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Леонид Беляк. Как стало известно ИА «Высота 102», участие в совещании приняли представители всех регионов Южного федерального округа. От Волгоградской области на видеосвязи были главный федеральный инспектор по области Дмитрий Сафонов,
руководитель регправления Роспотребнадзора Ольга Зубарева, руководитель территориального органа Росздравнадзора Ирина Бочкова. Темой удаленного совещания, в том числе, стали вопросы организации условий для госпитализации инфицированных COVID-19.