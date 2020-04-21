Здравоохранение

Регионы ЮФО удаленно посовещались на тему борьбы с коронавирусом

Здравоохранение 21.04.2020 20:39
0
21.04.2020 20:39


Видеоселекторное заседание окружной рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Леонид Беляк. Как стало известно ИА «Высота 102», участие в совещании приняли представители всех регионов Южного федерального округа. От Волгоградской области на видеосвязи были главный федеральный инспектор по области Дмитрий Сафонов,
руководитель регправления Роспотребнадзора Ольга Зубарева, руководитель территориального органа Росздравнадзора Ирина Бочкова. Темой удаленного совещания, в том числе, стали вопросы организации условий для госпитализации инфицированных COVID-19.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
21.04.2020 22:59
Здравоохранение 21.04.2020 22:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 18:04
Здравоохранение 21.04.2020 18:04
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
21.04.2020 13:30
Здравоохранение 21.04.2020 13:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 13:22
Здравоохранение 21.04.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 11:42
Здравоохранение 21.04.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 09:23
Здравоохранение 21.04.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2020 16:05
Здравоохранение 20.04.2020 16:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2020 14:48
Здравоохранение 20.04.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2020 12:53
Здравоохранение 20.04.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2020 12:06
Здравоохранение 20.04.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2020 10:08
Здравоохранение 20.04.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.04.2020 15:52
Здравоохранение 19.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.04.2020 15:10
Здравоохранение 19.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.04.2020 12:18
Здравоохранение 19.04.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.04.2020 11:53
Здравоохранение 18.04.2020 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:59
Волгоградских врачей завалят деньгами за работу в условиях пандемииСмотреть фотографии
22:30
На должность прокурора Волгоградской области рассматривают сибирякаСмотреть фотографии
20:39
Регионы ЮФО удаленно посовещались на тему борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области объявлен карантин в двух населенных пунктах из-за бешенстваСмотреть фотографии
19:43
В Волгоградской области собрали скромный "урожай" протоколов за нарушение самоизоляцииСмотреть фотографии
18:04
От 2 до 79 лет: новые случаи COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:53
В Росстате из-за коронавируса затруднились подсчитать долги по зарплате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский чиновник рассказал, кто не сможет рассчитывать на максимальное пособие по безработицеСмотреть фотографии
17:05
Банк «Открытие» предлагает бесплатные медицинские консультации онлайн своим клиентамСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде УК дали пинка за аварийные балконы в 39 домахСмотреть фотографии
16:45
Регпарламент готовится к назначению нового прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Двое волгоградцев идут под суд за кражу топлива из нефтепроводаСмотреть фотографии
16:11
Улицы Волгограда к Дню Победы украшают гирляндами и флагамиСмотреть фотографии
15:42
Строителя храма на Мамаевом кургане хотят сделать Почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградских безработных отправили в поляСмотреть фотографии
14:46
«Пока анализируем ситуацию»: власти Волгоградской области думают о закрытии некоторых районов из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:06
Власти Волгоградской области не увидели всплеска безработицы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:55
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работыСмотреть фотографии
13:55
Организации Волгоградской области заявили о сокращении сотрудниковСмотреть фотографии
13:43
В новых жилых комплексах Волгограда власти покупают 20 квартир для сиротСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области больных с пневмонией становится большеСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде до 1 мая введут в эксплуатацию инфекционный госпиталь МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
В Волгоградской области – вторая смерть от коронавиусаСмотреть фотографии
12:27
Минпромторг РФ включил несколько волгоградских предприятия в список системообразующихСмотреть фотографии
12:12
Дороги Волгограда дезинфицируют с «Белизной»Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде отец подростка побил инспектора по делам несовершеннолетнихСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области за сутки 23 новых случая коронавирусаСмотреть фотографии
11:19
Военные начали дезинфекцию объектов с севера ВолгоградаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградским цветочникам объяснили правила работыСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области в ДТП с лошадью погиб водитель автоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 