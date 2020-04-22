Общество

Хроники самоизоляции: как известные волгоградцы проводят время

Общество 22.04.2020 12:05
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22.04.2020 12:05

В условиях пандемии почти все из нас столкнулись с необходимостью подстроиться под странную реальность. Журналисты  ИА «Высота 102» спросили известных волгоградцев самых разных интересов и профессий, как им живется в режиме самоизоляции.

Валентина Косолапова, легкоатлетка, чемпионка Европы :
 «Самоизоляция внесла коррективы в жизнь всех людей. Конечно нас, спортсменов, огорчило, что все запланированные соревнования отодвинулись пока на неопределенный срок. Но, посидев дома в Волгограде пару дней, и поняв, что не надо ждать у моря погоды, я решила продолжать поддерживать спортивную форму.  Начала самостоятельные ежедневные тренировки по 3-4 часа. Сначала физподготовка дома, а потом на улице. Конечно там, где не могу встретить людей -со всеми предосторожностями.  Мне очень повезло с наставниками. Хоть я и далеко от Москвы, но получаю задания от своего тренера Евгения Михайловича Тёр-Аванесова. События последних месяцев как нельзя лучше дали понять русскую поговорку «Не загадывай наперёд, куда Бог приведёт». Сейчас Бог привёл нас в наши семьи, где мы счастливы и любимы. Моя семья даёт мне сил - папа, вера в счастье и любовь, мама, младшие брат и сестры дают ощущение радости и уюта. Но, продолжая, скажу, что человек создание странное. Так и хочется «отодвинуть занавес» и посмотреть, и помечтать о будущем. Я очень надеюсь, что в августе пройдёт Чемпионат России. Моя подготовка и поддержка близких даст возможность выступить на этом Чемпионате достойно. Но, пока только тренировки, чтение книг и вера в успех!»

Олег Савченко, промышленник, общественный деятель:  
«Свободная минута для меня и сейчас  - роскошь. Нужно постоянно быть онлайн, координировать действия предприятий беспрерывного производства. Они связаны с гособоронзаказом, связаны с железными дорогами. И ответственность очень большая - и по качеству, и по тому, какая продукция будет через 2-3 месяца. Я очень благодарен трудовому коллективу, который мы естественно, не собираемся сокращать.  Я уверен, что мы не подведем. Очень сложно дается ограничение в передвижениях. Но мне вот тут прислала немецкая компания отчет, математическая модель строительства порта в Астрахани, я разбираюсь и удовольствие получаю. Получается перечитывать что-то. Достоевского, например. Несмотря на это, что он тяжелый писатель, но в это сложное время переосмыслить можно многое. А еще - изучить дополнительный иностранный язык, изучить международный опыт перепрофилирования предприятий в условиях кризиса.  
Не забываю мыть руки, естественно. Регулярно звоню родителям, интересуюсь - даже не интересуюсь, а переживаю очень за их здоровье, за то, чтобы они соблюдали этот режим, потому что от этого зависит, прежде всего, жизнь и здоровье родных и близких. Я думаю, что дисциплина и наше трудолюбие, и наша осознанность того, что происходит в нашей стране и в мире - поможет нам преодолеть эти сложные времена»

Владимир Бондаренко, главный режиссер НЭТа, худрук Волгоградского молодежного театра, заслуженный артист РФ:  
«В основном провожу время дома, иногда выхожу в магазин, по неотложным делам выезжаю в театр. Появилось время побыть с дочкой, которой 4 года. Наконец-то начал разбирать свои коллекции - сам удивлен количеству значков, марок и почтовых конвертов из разных городов. У меня есть очень интересные сталинградские конверты. Все это теперь можно не спеша рассмотреть и систематизировать. 
Театральные дела приходится в основном решать он-лайн. Оптимизмом не упиваюсь. Из-за этого коронавирусного проклятья пришлось бросить несколько спектаклей в НЭТе и в Молодежном театре. При серьезном подходе к нашей профессии, конечно, удаленка не спасет. Предполагаю, потом будем входить в колею долго, всем нам нужно будет приложить усилия. Все-таки есть легкая тревожность за будущее, для таких вот размышлений тоже теперь есть время».
 
Юлия Красноглазова, директор ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»:
«Режим самоизоляции для музейных работников – это не время отдыха, а время творения и создания новых интересных проектов для своих посетителей. В настоящее время музей-заповедник «Старая Сарепта» в режиме самоизоляции запустился несколько виртуальных проектов: «Музей в гаджете: Сарепта онлайн», «Музыкальная Сарепта», «Сарепта: картинки из прошлого», «Неделя российской горчицы». Еще в работе 3 проекта! Мы готовим для своих гостей интересные статьи по истории Сарепты и Нижнего Поволжья, делимся рецептами из кухни сарептян, записываем интересные видео-экскурсии. Готовим новые программы и экскурсии и ждем, когда сможем принять первых гостей после этого непростого периода.
Изменилось, наверное, то, что стало чуть больше свободного времени на выходных, так как сейчас музей закрыт для посещения, а обычно в субботу и воскресенье мы принимаем большое количество туристов и гостей и часто я нахожусь на работе. А теперь можно провести время с семьей, помочь дочери в выполнении домашней работы. Для урока технологии мы вместе вышиваем. Знаете, это так здорово!!!
 Появилась возможность почаще бывать на даче (отвожу туда маму на автомобиле). А там - весна. Всё в цвету! Ведь весна , самое прекрасное время года.
Ну и конечно, это время для самообразования! Учиться никогда не поздно! Дошли руки до чтения и изучения фондовских материалов музея-заповедника «Старая Сарепта»!». 

Юрий Щербаков, исполнитель казачьих песен:
«Очень рад, что успел съездить на родину в Новоаннинский район, посадили картошку. Еще успел проведать могилы родных, прибрать все. А ведь многие не успели, потому что потом кладбища закрыли для посещения.
В голове у меня сейчас песни. Гармонь возьмешь – и жизнь веселее. Заканчиваю записывать песню, которая звучала в кинофильме «Сталинград» режиссера Юрия Озерова. Текст восстанавливали буквально по строчкам, по куплетам. Проведываю маму, привожу продукты и любуюсь на ее поделки из бисера. В самоизоляции мама еще больше увлеклась творчеством. Жизнь все равно идет. Смотрю на цветущую вишню, на весну – на душе сразу светлее. Хотя, когда все закончится, неизвестно как это вдарит по карманам людей. Думаю, еще как вдарит. Все, что вокруг происходит, испытание для многих серьезное и в психологическом плане. Но, надо не унывать»


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