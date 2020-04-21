В Волгоградской области за сутки 23 новых случая коронавируса





134 случая заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе зафиксировано 23 новых факта заражения.

С начала пандемии в Волгоградской области под медицинское наблюдение попали 7476 человек. В больницах по состоянию на 20 апреля находились почти 430 человек, в том числе 13 детей.