В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районе

Здравоохранение 19.04.2020 15:52
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19.04.2020 15:52
Из 14 новых случаев заражения коронавирусом на территории Волгоградской области сразу шесть выявлено в Палласовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, еще 5 заболевших – жители Волгограда. По одному факту заражения зафиксировано в Дубовском, Новониколаевском и Камышинском районах.
В Палласовским районе только у одной 67-летней женщины вирус подтвердили после контактирования с зараженными лицами. Еще две женщины 50 и 23 лет вернулись из Москвы. Остальные трое сами обратились за медицинский помощью. Из них одна 29-летняя женщина и двое мужчин – 42 и 56 лет. Все госпитализированы в ГУЗ «КБ №5».
Самый молодой заболевший коронавирусом за минувшие сутки – 20-летний волгоградец. Он общался с ранее зараженными. 44-летний житель областного центра приехал из столицы. Остальные трое заболевших – женщины в возрасте 45, 62 и 68 лет – самостоятельно обратились к медикам.
В Новониколаевском районе инфекция при обследовании контактных лиц выявлена у 21-летней девушки. В Дубовском районе диагноз подтвержден у 54-летней женщины, в Камышинском районе – у 73-летнего мужчины.
Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен. Каждый из них изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.
Оперштаб напоминает: все граждане, прибывшие из эндемичных регионов РФ, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.
Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 93 случая заражения коронавирусом.
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