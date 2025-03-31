Расследования

Пристав на себе нес участника СВО без ног на четвертый этаж суда в Волгограде

Расследования 31.03.2025 14:46
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31.03.2025 14:46

 

В Волгограде судебный пристав на себе поднял на четвертый этаж Дзержинского районного суда участника СВО, потерявшего в результате ранения обе ноги. Об этом рассказали 31 марта в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области. Также Олег Кущин оказался небезучастен к беде потерявшего память мужчины. 

Оба случая, уточняют в управлении, произошли в марте текущего года. В один из дней, когда Олег нес дежурство в районном суде, не оборудованном лифтом, туда на заседание прибыл участник СВО. Не задумываясь, пристав посадил парня к себе на спину и донес до нужного кабинета, а затем помог спуститься вниз.

– Когда он благодарил меня за помощь, сердце обливалось кровью. Ведь это мы, прежде всего, должны говорить этим ребятам огромное спасибо, за то, что ценой своей жизни и здоровья они защищают нас, защищают нашу страну, – вспоминает Олег Кущев.


Известно, что Олег служит в Главном управлении ФССП России по Волгоградской области с 2007 года и, как отмечают коллеги, его готовность прийти на помощь не раз помогала волгоградцам сохранить жизнь и здоровье. Так, в текущем месяце Кущев оказал помощь мужчине, получившему обморожения конечностей во время скитаний по улицам. Пристав, несший дежурство, вызвал бригаду медиков, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу. 

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области 

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